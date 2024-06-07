В национальных костюмах: кронпринцесса Виктория с детьми появилась на праздничном мероприятии в Стокгольме

Праздник был учрежден риксдагом (шведским парламентом) в 1983 году, до этого он отмечался как День шведского флага. В этот день члены шведской королевской семьи посещают праздничные мероприятия.

Королева Сильвия, кронпринцесса Виктория с мужем и детьми / Фото: Getty Images

Королева Сильвия, кронпринцесса Виктория и ее дети принц Оскар и принцесса Эстель, а также супруг принц Даниэль присутствовали на празднике вчера.

Кронпринцесса Виктория и ее дочь Эстель, а также королева Сильвия были одеты в национальные шведские костюмы, а принцы облачились в классические костюмы, рубашки и галстуки. Виктория собрала волосы в низкий пучок и сделала дневной макияж, а ее дочь Эстель была с распущенными волосами, собрав несколько прядей заколкой сзади и надела миниатюрные цветочные серьги.

В будущем принцессе Эстель предстоит взойти на шведский престол и стать новой королевой, но будет это только после того, как перед ней это место займет ее мать кронпринцесса Виктория.

Кронпринцесса Виктория, принц Оскар, принцесса Эстель и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали вам о юных принцессах, которым однажды предстоит взойти на трон.

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