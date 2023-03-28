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В накидке с национальными мотивами и сумкой Fendi: красива королева Рания посетила Саудовскую Аравию

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
23
Время на прочтение
1 мин
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В накидке с национальными мотивами и сумкой Fendi: красива королева Рания посетила Саудовскую Аравию

Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

Ее Величество очень элегантно сочетает этно-наряд с базовым костюмом и маленькой сумкой.

Королева Иордании Рания прибыла в Саудовскую Аравию на открытие 22-й ежегодной выставки Bisat Al Reeh, проходившей под патронажем принцессы Адилы бинт Абдуллы Аль Сауд.

В рамках мероприятия королева Рания посетила Биеннале исламского искусства, где продемонстрировала новый наряд. На Рании был костюм оттенка латте, который она сочетала с длинной накидкой - традиционной иорданской абайя в арабские мотивы от иорданского бренда Funtazza Designs.

Сво образ королева дополнила маленькой плетеной сумкой от бренда Fendi, элегантной прической и красивыми серьгами.

"Рада быть в Саудовской Аравии во время священного месяца Рамадан и благодарна Ее Королевскому Высочеству принцессе Адиле бинт Абдулле Аль Сауд за то, что она приняла меня и показала мне великие таланты, представленные на выставке Bisat Al Reeh. Кроме того, большое впечатление произвела первая биеннале исламского искусства, организованная Королевством", - написала Рания на странице в Instagram.

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Дата публикации
Просмотры
23
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