В накрахмаленной рубашке и белых джинсах: принц Гарри поиграл в поло в Сингапуре и вышел к фотографам

38-летний британский принц Гарри прилетел в Сингапур, чтобы сыграть матч по поло в Сингапурском поло-клубе. Герцог Сассекский является ключевым игроком в благотворительном матче по поло Sentebale ISPS Handa Polo Cup 2023 года, а также экспертом в этом виде спорта, поскольку играет в него с раннего детства.

Ежегодный Кубок по поло проводится с 2010 года и на сегодняшний день было собрано более 11 миллионов фунтов стерлингов для поддержки работы с детьми и молодежью, пострадавшими от бедности, неравенства и ВИЧ на юге Африки.

Вначале на мероприятии герцог надел накрахмаленную темно-синюю рубашку от Hugo Boss и пару белых джинсов с коричневым ремнем.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Затем Гарри переоделся в спортивную экипировку для игры в поло.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Меган Маркл не поехала с мужем Гарри в Азию, поскольку не захотела оставлять детей на маму и няню, а путешествовать с двумя маленькими отпрысками не так уж просто, как может показаться. Поэтому герцогиня осталась дома в Монтесито.

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