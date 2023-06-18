В наряде с цветами: кронпринцесса Дании Мэри в красивых образах на встрече с норвежскими монархами

Супруга наследного принца Дании выбрала для своего появления на публике наряды в романтическом стиле.

На второй день своего визита в Данию король Норвегии Харальд V и королева Соня прибыли в Орхус на Королевской яхте Norge. Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри приветствовали монархов в порту Орхуса.

Затем все вместе они приняли участие в конференции под названием "Норвегия и Дания — вместе мы сильнее ради зеленого будущего".

Для мероприятия кронпринцесса Мэри надела длинное шифоновое нежно-голубое платье Erdem в цветочный принт, которое украшала плиссировка и небольшие рюши. Также к него была высокая горловина и небольшой пояс на талии.

Дополнили этот образ туфли от Gianvito Rossi, коричневый клатч и элегантный обруч в виде соломенной косы.

Кронпринцесса Мэри с кронпринцем Фредериком / Фото: Getty Images

Позже в тот же день принц и принцесса посетили прием на яхте норвежской пары. Мэри переоделась в интересный и яркий лук, состоящий из белой блузы в желтый принт от Giambattista Valli и белых широких брюк. Дополнили этот элегантный наряд золотой клатч от Saint Laurent и серьги Rebekka Notkin.

Кронпринцесса Мэри, кронпринц Фредерик, король и королевой Норвегии / Фото: Getty Images

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