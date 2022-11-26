В нарядах похожей цветовой гаммы: битва образов королев Максимы и Матильды

Две европейские королевские особы в один и тот же день появились на публике в аутфитах похожей цветовой гаммы. Разбираем образы и оцениваем, кто из них выглядит лучше.
Королева Нидерландов Максима посещала юбилей мультикультурной сети для государственных служащих при Министерстве внутренних дел в Гааге. На мероприятие она прибыла в шерстяном пальто от Maison Valentino, под которым было платье цвета спелой вишни Natan Couture, и обута Ее Величество была в кожаные сапоги на каблуках от Gianvito Rossi. К ним в тон были подобраны кожаные перчатки и клатч. Насыщенный макияж и прическа завершали образ.
Бельгийская королева Матильда с супругом Филиппом сопровождали президента Швейцарии Иньяцио Кассис и первую леди Паолу Родони Кассис во время визита в Музей музыкальных инструментов в Брюсселе.
Матильда в этот день облачилась в платье и пальто темно-бордового цвета, а в тон наряду подобрала замшевые туфли-лодочки от Dior. Королева дополнила образ золотыми серьгами-висюльками, браслетами на запястье, укладкой и макияжем.
Ранее мы показывали вам похожие образы княгини Шарлин и герцогини Сассекской, Меган.
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