В наряде цвета фуксии и цветочных слингбэках: Джилл Байден на встрече с королевскими супругами

Первая леди США выглядела ярко и красиво.
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден принимали у себя в гостях в Белом доме короля Иордании Абдаллу II, его жену королеву Ранию и сына – наследного принца Хусейна.
Джилл появилась на встрече в ярком аутфите. На ней был наряд цвета фуксии, состоявший из платья-футляра и приталенного жакета с бордовым воротником, пуговицами и вставками.
Аутфит первая леди дополнила розовыми слингбэками с цветочным принтом. Она сделала красивую укладку, макияж с акцентом на глазах, уши украсила элегантными серьгами, а руки – золотыми браслетами и часами.
Королева Рания была одета в серый джемпер с белыми пуговицами и черную юбку миди А-силуэта. На шее был серый платок-бант. Лук она дополнила туфлями-лодочками и клатчем.
Напомним, ранее Джилл Байден на мероприятии в Белом доме появилась в платье солнечного цвета и с украшениями.
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