В наряде цвета фуксии и цветочных слингбэках: Джилл Байден на встрече с королевскими супругами

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден принимали у себя в гостях в Белом доме короля Иордании Абдаллу II, его жену королеву Ранию и сына – наследного принца Хусейна.

Принц Хусейн, король Абдалла II, Джо и Джилл Байдены, королева Рания / Фото: Associated Press

Джилл появилась на встрече в ярком аутфите. На ней был наряд цвета фуксии, состоявший из платья-футляра и приталенного жакета с бордовым воротником, пуговицами и вставками.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Аутфит первая леди дополнила розовыми слингбэками с цветочным принтом. Она сделала красивую укладку, макияж с акцентом на глазах, уши украсила элегантными серьгами, а руки – золотыми браслетами и часами.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Королева Рания была одета в серый джемпер с белыми пуговицами и черную юбку миди А-силуэта. На шее был серый платок-бант. Лук она дополнила туфлями-лодочками и клатчем.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Джилл Байден на мероприятии в Белом доме появилась в платье солнечного цвета и с украшениями.

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