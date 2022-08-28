В наряде цвета хаки и с интересными серьгами: Елена Зеленская во время видеосвязи

Елена Зеленская онлайн приняла участие в запуске украинского аудиогида во дворцовом комплексе Шенбрунн — одном из важнейших культурных достояний Австрии и самых посещаемых туристических объектов Вены.

Фото: Instagram Елены Зеленской

Фото: Instagram Елены Зеленской

Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская отметила, что полномасштабное российское вторжение в нашу страну сделало инициативу еще более актуальной.

"Самое ценное для нас – наши люди. Они и есть Украина. Нам очень хотелось бы, чтобы наши соотечественники чувствовали присутствие родины, где бы они ни были. Украина и цивилизованный мир имеют общий язык – язык искусства и культуры. В то время как Россия говорит на языке разрушения, мы говорим на языке цивилизации и сохранении самого дорогого", – сказала Елена.

Фото: Instagram Елены Зеленской

Также на днях в рамках ее инициативы заработал украиноязычный аудиогид в Национальном музее Чехии.

Аудиоэкскурсии на украинском можно будет прослушать и в Эдинбургском замке – средневековой крепости, расположенной на скале Castle Rock в столице Шотландии, и в Музее иммиграции в бразильском Сан-Паулу. Он рассказывает историю представителей 60 национальностей (среди которых и украинцы), которые в XIX и XX веках прибывали в эту страну, в частности, спасаясь от тогдашних войн.

Для видеозвонка первая леди выбрала наряд цвета хаки. Образ она дополнила аккуратной прической с локонами, нежным макияжем, интересными золотыми серьгами и камешком на тонкой цепочке.

Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Зеленская показала красивое фото с мужем.

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