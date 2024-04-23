В наряде цвета индиго и с локонами: испанская политик в ярком образе появилась на церемонии

Изабель Диас Аюсо в монохромном луке пришла на мероприятие.

Региональная президент Мадрида Изабель Диас Аюсо и президент испанского правительства Педро Санчес приняли участие в церемонии вручения литературной премии "Мигель де Сервантес", которая состоялась в университете Алькала-де-Энарес в Мадриде.

Изабель выглядела красиво. На ней был наряд цвета индиго, состоявший из рельефной блузки с пышными рукавами и галстуком-бантом, а также широких брюк.

Изабель Диас Аюсо и Педро Санчес / Фото: Getty Images

Аутфит политик дополнила замшевыми темно-серыми туфлями на шпильках. Волосы она накрутила в локоны и собрала в низкий хвост, выпустив спереди пряди, и сделала макияж в нежных оттенках.

Санчес был одет в черный фрак, черный жилет, белую рубашку, синий галстук в мелкий горошек, серые брюки в полоску и черные туфли.

Читайте также: