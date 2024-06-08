В наряде цвета индиго и с золотой цепочкой: Брижит Макрон на встрече с Зеленскими

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон на днях у себя в гостях, в Елисейском дворце, принимали президента Украины Владимира Зеленского с супругой Еленой Зеленской. Вместе они посетили торжественные мероприятия во Франции, посвященные 80-й годовщине операции "Дня Д".

Эммануэль и Брижит Макроны, Владимир и Елена Зеленские / Фото: Associated Press

Первая леди Франции предстала там в наряде цвета индиго, состоявшего из брюк с выточками, жакета с черными пуговицами и шелковой блузки.

Брижит и Эммануэль Макроны, Владимир и Елена Зеленские / Фото: Associated Press

Аутфит Брижит дополнила темно-синими кожаными туфлями.

Эммануэль и Брижит Макроны, Владимир и Елена Зеленские / Фото: Associated Press

У нее была объемная укладка, любимый макияж смоки-айс и золотая цепочка на шее.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

А Елена Зеленская была одета в эксклюзивную белую вышиванку от украинского бренда и черные брюки-палаццо.

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