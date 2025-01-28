В наряде цвета крем-брюле с рюшами: нежный аутфит японской принцессы Айко

23-летняя дочь императорских супругов выглядела элегантно на мерпориятии.
Единственная дочь императора Японии Нарухито и императрицы Масако – принцесса Айко – посетила мероприятие чтения стихов, прошедшее в Токио.
Для такого события Ее Величество выбрало нежный аутфит. На ней был наряд цвета крем-брюле, состоявший из платья и жакета с окантовокой с рюшами, которые также были на манжетах.
Образ Айко дополнила шляпкой-таблеткой в тон, белыми перчатками и белым веером с кисточкой. Уши она украсила элегантными серьгами с жемчугом, а шею – жемчужным ожерельем. На губы принцесса нанесла прозрачный блеск.
Напомним, принцесса Айко вместе с родителями посетила художественную выставку в Национальном музее западного искусства в Токио. Она была одета в серый клетчатый костюм, состоявший из двубортной жакете и юбки миди, бордовую водолазку и черные туфли.
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