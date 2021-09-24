В наряде цвета марсала: герцогиня Сассекская Меган появилась на публике в ярком образе

В наряде цвета марсала: герцогиня Сассекская Меган появилась на публике в ярком образе

Тур герцогини и герцога Сассекских продолжается и он довольно насыщенный событиями.

В пятницу пара посетила начальную школу в Гарлеме, где они прочитали второклассникам книгу Меган "Скамейка", а также пообщались с учениками четвертого и пятого классов. Цель этого мероприятия заключалась в том, чтобы осветить инициативы школы и способствовать ранней грамотности среди юных учеников.

Герцог и герцогиня Сассекские / Getty Images

Дети появлению герцогов очень обрадовались. Они обнимали Меган и Гарри, а также что-то им активно рассказывали.

Герцог и герцогиня Сассекские / Getty Images

Для своей встречи с учениками Меган выбрала монохромный наряд цвета марсала от бренда Loro Piana и туфли-лодочки Manolo Blahnik. В частности ее лук состоял из оверсайз кардигана, широких брюк и кофты. Волосы герцогиня просто распустила, уложив в элегантные локоны.

Герцог и герцогиня Сассекские / Getty Images

Это уже третий выход пары за последние два дня, ведь ранее они успели посетить обсерваторию One World внутри Всемирного торгового центра One World Trade Center. Его возвели на месте башен-близнецов, разрушенных в результате теракта 11 сентября 2001 года.

Герцог и герцогиня Сассекские / Getty Images

А также встретились с послом ООН Линдой Томас-Гринфилд.

Герцог и герцогиня Сассекские / Getty Images

Визит в Нью-Йорк стал первым совместным появлением пары на публике после переезда в США и рождения их второго ребенка - дочери Лилибет.

В рамках своего короткого тура Меган и Гарри также примут участие в Global Citizen Live, концерте, целью которого является продвижение равного доступа к вакцине от короновируса. Мероприятие состоится на Большой лужайке в Центральном парке в эту субботу.

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