В наряде цвета овсянки и с элегантной брошью: принцесса Кико на пресс-конференции

Японская принцесса любит элегантные аутфиты, которые обычно дополняемые жемчужными украшениями.

Наследный принц Японии Акисино (Фумихито) и его супруга принцесса Кико приняли участие в пресс-конференции перед их официальным визитом во Вьетнам. Мероприятие прошло во дворце Акасака.

Принцесса Кико появилась там в элегантном наряде цвета овсянки, состоявшей из юбки миди и жакета без воротника и со скрытыми пуговицами.

Принц Акисино и принцесса Кико / Фото: Getty Images

Ее Величество сделала скромную прическу, легкий макияж, уши украсила золотыми серьгами с большими жемчужинами, а шею – жемчужным ожерельем. К жакету она прикрепила элегантную серебряно-золотую брошь.

Принц Акисино был одет в черный костюм, белую рубашку и полосатый галстук.

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