В наряде цвета слоновой кости и с красивыми локонами: премьер-министр Италии приехала в Будапешт

Джорджа Мелони выбрала для своего появления деловой костюм светлого оттенка.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла сегодня, 7 ноября, в Будапешт на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Там политик появилась в деловом наряде цвета слоновой кости. Он состоял из двубортного жакета, рубашки и брюк клеш со стрелками. Обута Джорджа была в светлые кожаные остроносые туфли.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Мелони дополнила аутфит красивой прической с локонами, макияжем с розовой помадой и блестящими тенями, а также темным маникюром.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони в черном костюме и белой блузке встретилась с Владимиром Зеленским.

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