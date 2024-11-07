В наряде цвета слоновой кости и с красивыми локонами: премьер-министр Италии приехала в Будапешт

Джорджа Мелони выбрала для своего появления деловой костюм светлого оттенка.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла сегодня, 7 ноября, в Будапешт на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).
Там политик появилась в деловом наряде цвета слоновой кости. Он состоял из двубортного жакета, рубашки и брюк клеш со стрелками. Обута Джорджа была в светлые кожаные остроносые туфли.
Мелони дополнила аутфит красивой прической с локонами, макияжем с розовой помадой и блестящими тенями, а также темным маникюром.
Напомним, Джорджа Мелони в черном костюме и белой блузке встретилась с Владимиром Зеленским.
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