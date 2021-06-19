В наряде цвета Тиффани: улыбчивая Елизавета II приехала на скачки в Аскоте

Она выбрала наряд модного цвета, чтобы приехать и поболеть за своих лошадей.

19 июня в британском городке Аскот прошел последний день королевских скачек. Одной из самых ожидаемых гостей мероприятия стала королева Елизавета II, приехавшая, чтобы болеть за своих четырех лошадей, которые принимают участие в гонках.

Хотя ранее было заявлено, что 95-летний монарх не будет присутствовать на мероприятии в этом году, но все же у многих была надежда, что она появится хоть на один или два дня. Как видим, королева не смогла пропустить любимые скачки и приехала на ипподроме Беркшир.

Королева Елизавета II / Getty Images

Когда Ее Величество вышла из автомобиля толпа начала аплодировала и заиграл государственный гимн, сообщает Metro. Королева была очень счастлива, что приехала и явно ее тронуло такое внимание. Она широко улыбалась фотографам и публике. На ней было платье с цветочным рисунком, пальто и шляпа цвета Тиффани. Шею и уши Елизаветы украшали жемчуга, а пальто - бриллиантовая брошка.

Королева Елизавета II / Getty Images

Стоит отметить, что четыре предыдущих дня Royal Ascot она не посещала. Такое произошло впервые за последние 69 лет. Вместе с мужем Филиппом она посещала королевские скачки последний раз в 2017 году.

Королева Елизавета II / Getty Images

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Royal Ascot 2021 (22 фото)

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