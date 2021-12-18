В наряде из коллекции 2015 года: новый аутфит королевы Летиции для гала-концерта

В наряде из коллекции 2015 года: новый аутфит королевы Летиции для гала-концерта

Для мероприятие королева надела наряд не из новой коллекции.

Король Испании Филипп и его супруга королева Летиция приняли участие в 16-м ежегодном гала-концерте Олимпийского комитета Испании, который проходил в Мадриде. Это ежегодное мероприятие посвящено спортивным событиям года, а также личным достижениям испанских спортсменов. Поэтому в этом году гала-концерт проводился в честь олимпийских призеров Игр 2020 года в Токио.

На мероприятии королева появилась в элегантном темно-синем костюме от бренда Nina Ricci, который был создан для коллекции весна-лето 2015 года и представлен на Неделе моды в Париже. Верх наряда состоял из жилета с американской проймой, а низ был выполнен в стиле классической юбки-карандаша. Завершили образ королевы серьги и браслет Harry Winston с бриллиантами и сапфирами.

Король Филипп и королева Летиция / Getty Images

Возможно для королевы наряд изготовили на заказ, поскольку на подиуме он был представлен с более эффектной юбкой с разрезом и бахромой.

Показ коллекции Nina Ricci в Париже, 2015 год / Getty Images

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