В наряде коньячного цвета: стильный выход королевы Рании в США

Ее Величество королева Рания присоединилась к мужу для визита в США. На днях семья встретилась со спикером Кевином Маккарти в Капитолии США в Вашингтоне, округ Колумбия.

В этот день Рания была облачена в рубашку от Gabriela Hearst темно-коньячного цвета за 1090 долларов и широкие брюки в тон со стрелками за 1490 долларов. Сумку от Loewe Рания также подобрала под тон своего лука.

Наследный принц Хусейн и королева Рания / Фото: Getty Images

Рания сделала легкую волнистую укладку и насыщенный макияж глаз. На шее у нее сверкало золотое колье в виде цепи. Выглядела она, как всегда, великолепно. Рядом с ней сидел на диване ее сын Хусейн, чью свадьбу мы с нетерпением ждем грядущим летом. Он был в темном костюме, светлой рубашке и в синем галстуке.

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