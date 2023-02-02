Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В наряде коньячного цвета: стильный выход королевы Рании в США

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
852
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В наряде коньячного цвета: стильный выход королевы Рании в США

Наследный принц Хусейн и королева Рания / Фото: Getty Images

Королева Иордании Рания вместе с супругом - королем Абдаллой II - и старшим сыном - принцем Хусейном - прилетели с визитом в США.

Ее Величество королева Рания присоединилась к мужу для визита в США. На днях семья встретилась со спикером Кевином Маккарти в Капитолии США в Вашингтоне, округ Колумбия.

В этот день Рания была облачена в рубашку от Gabriela Hearst темно-коньячного цвета за 1090 долларов и широкие брюки в тон со стрелками за 1490 долларов. Сумку от Loewe Рания также подобрала под тон своего лука.

Наследный принц Хусейн и королева Рания / © Getty Images
Наследный принц Хусейн и королева Рания / Фото: Getty Images

Рания сделала легкую волнистую укладку и насыщенный макияж глаз. На шее у нее сверкало золотое колье в виде цепи. Выглядела она, как всегда, великолепно. Рядом с ней сидел на диване ее сын Хусейн, чью свадьбу мы с нетерпением ждем грядущим летом. Он был в темном костюме, светлой рубашке и в синем галстуке.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
852
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация