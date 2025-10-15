В наряде любимого бренда: стильная королева Максима появилась на новом мероприятии

Королева Максима / © Getty Images

Реклама

В рамках визита королева Максима уделила особое внимание поддержанию и укреплению духа сообщества и инициативам жителей, направленным на укрепление связей.

В этот раз Максима была одета в наряд от Natan Сouture, а именно в двусторонний креповый топ с вышивкой на груди, и белые широкие брюки с высокой посадкой. Образ Ее Величество дополнила туфлями Gianvito Rossi и клатчем Сarlend Сopenhagen, волосы распустила, сделала макияж и надела серьги с крупными камнями.

Королева Максима / © Getty Images

На запястье у королевы был браслет, а ногти она накрасила любимым оттенком лака — красно-бордовым. А в руках держала букет подаренных ей на встрече цветов.

Реклама

Напомним, недавно мы рассказывали, что были представлены первые кадры второго сезона сериала о королеве Максиме.