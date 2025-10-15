- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 27
- Время на прочтение
- 1 мин
В наряде любимого бренда: стильная королева Максима появилась на новом мероприятии
Королева Нидерландов посетила скейт-парк и общественный центр в Оссе.
В рамках визита королева Максима уделила особое внимание поддержанию и укреплению духа сообщества и инициативам жителей, направленным на укрепление связей.
В этот раз Максима была одета в наряд от Natan Сouture, а именно в двусторонний креповый топ с вышивкой на груди, и белые широкие брюки с высокой посадкой. Образ Ее Величество дополнила туфлями Gianvito Rossi и клатчем Сarlend Сopenhagen, волосы распустила, сделала макияж и надела серьги с крупными камнями.
На запястье у королевы был браслет, а ногти она накрасила любимым оттенком лака — красно-бордовым. А в руках держала букет подаренных ей на встрече цветов.
Напомним, недавно мы рассказывали, что были представлены первые кадры второго сезона сериала о королеве Максиме.