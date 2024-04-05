В наряде на запах и с брошью-колоском: Елена Зеленская появилась на обложке словенского издания

Елена Зеленская появилась на обложке словенского издания OnaPlus.

Первая леди предстала в черном наряде на запах, к которому прикрепила элегантную брошь в виде колоска пшеницы.

Образ Зеленская дополнила аккуратной волнистой укладкой с боковым пробором и макияжем в нежных оттенках. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги-кольца.

Елена Зеленская/onaplus.delo.si

Елена также дала интервью журналу, в котором подчеркнула, что победа Украины нужна именно для того, чтобы подобное не повторилось нигде и никогда.

"Победа Украины нужна каждому нормальному человеку мира, если он хочет оставаться человечным и жить в безопасности", – отметила супруга президента.

Зеленская призвала страны прилагать больше усилий для возвращения незаконно депортированных и принудительно перемещенных Россией украинских детей и привлечения виновных к ответственности.

"Война всегда война. Необязательно испытывать агрессию на себе, чтобы понять того, кто защищает свою жизнь. Вот почему всем живущим ныне в мире стоит послушать и услышать Украину", — добавила первая леди.

Напомним, Владимир и Елена Зеленские посетили художественную выставку.

Читайте также: