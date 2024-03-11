В наряде-накидке, жемчугах и с красной помадой: 83-летняя Нэнси Пелоси посетила послеоскаровскую вечеринку

Экс-спикер Палаты представителей США появилась на ивенте вместе с мужем.
Послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз посетила Нэнси Пелоси. Политик была в сопровождении своего мужа Пола Пелоси. Они выглядели красиво и радостно.
Перед фотокамерами экс-спикер появилась в наряде с накидкой с принтом пастельных оттенков. Обута она была в туфли цвета металлик.
Нэнси сделала аккуратную укладку, макияж с красной помадой, уши украсила большими жемчужными серьгами, а шею – жемчужным ожерельем.
Пол Пелоси выбрал классический черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку.
Читайте также: