В наряде небесно-голубого цвета: королева Летиция посетила важное событие для своего мужа

Королю Испании Филиппу VI сейчас 56 лет и сегодня, 4 мая, он публично отпраздновал важное событие - 40 лет со дня, как принес присягу флагу страны. 11 октября 1985 года молодой принц Филипп, которому едва исполнилось 17 лет, вышел на публику и в парадной военной форме исполнил этот обычай в Сарагосе.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Поддержать монарха пришла его супруга 51-летняя Летиция. Женщина надела на это событие небесно-голубой костюм, который включал жакет на черных пуговицах и прямые свободные брюки. Сочетала она его с черным топом, сумкой Hugo Boss и остроносыми туфлями на низких каблуках.

Макияж у Летиции был лаконичным, волосы она просто распустила уложив на пробор. В ушах у королевы были длинные серьги с сапфирами и бриллиантами. Происхождение этой пары сережек неизвестно.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Также недавно старшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции – принцесса Леонор – принесла такую же присягу на церемонии флага в Главной военной академии в Сарагосе, где обучается военной подготовке.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

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