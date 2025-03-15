В наряде нежно-голубого цвета: королева Бельгии Матильда посетила важное мероприятие

14 марта в рамках Недели заботы королева Бельгии Матильда посетила мероприятие Unie-K Ons Erf, дом, специализирующийся на уходе и поддержке взрослых с множественными нарушениями, предлагающий как дневную, так и стационарную поддержку. Она приняла участие в Неделе заботы уже в десятый раз. Целью этого мероприятия является создание социальной поддержки и развития сектора здравоохранения и социального обеспечения.

Прибыла на это мероприятия королева в элегантном светлом костюме от своего любимого бренда Natan, который состоял из красивого жакета и свободных брюк. Выполнен из был в нежно-голубом цвете.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Также образ королева Бельгии дополнила серой сумкой из текстурной кожи под рептилию от бренда Giorgio Armani. Волосы она уложила в объемную прическу, надела любимые браслеты с часами, а также дополнила образ длинным шарфом.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Деталями своего визита королева поделилась в Instagram на официальной странице королевской семьи.

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