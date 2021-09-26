В наряде нюдовых оттенков и ярком пальто: новый образ герцогини Меган в Нью-Йорке

В субботу, 25 сентября, принц Гарри и Меган Маркл посетили не только фестиваль Global Citizen в Нью-Йорке, где выступили с речью.

Также чета Сассекских побывала в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где встретилась с заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохамед во время 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, куда входят 193 члена.

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

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На эту встречу герцогиня Сассекская прибыла в кофейной блузке и брюках с высокой талией поверх которых надела пальто Max Mara. Волосы Меган собрала в низкий пучок, надела защитную маску черного цвета и сделала макияж. В руках у герцогини была кожаная папка с бумагами, а на запястье часы и золотой браслет. На пальце сверкало помолвочное и обручальное кольцо. А в ушах были миниатюрные золотые серьги.

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

После встречи герцогиня Меган сказала репортерам, что все прошло замечательно. Кстати, ее муж принц Гарри в этот раз к черному классическому костюму и белой рубашке подобрал галстук – синий в крапинку. В отличие от концерта, где герцог Сассекский решил обойтись без официального аксессуара.

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

Принц Гарри и Меган Маркл на концерте / Associated Press

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Меган Маркл и принц Гарри (13 фото)

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