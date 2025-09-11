В наряде от демократичного бренда: шведская кронпринцесса Виктория надела "королевский синий"

Кронпринцесса Швеции Виктория и кронпринц Норвегии Хокон / © Getty Images

10 сентября 2025 года кронпринцесса Швеции Виктория и кронпринц Норвегии Хокон открыли новый полицейский участок в Магнормуэне, расположенном на государственной границе между Норвегией и Швецией. Эта территория уникальна, поскольку это единственный участок, который Норвегия делит с другой страной. Вместе Виктория и Хокон провели церемонию и перерезали ленточки с цветами флага Швеции и Норвегии.

Кронпринцесса Швеции Виктория и кронпринц Норвегии Хокон / © Getty Images

Кронпринцесса на это мероприятие надела деловой брючный костюм от демократичного бренда Zara. Ее наряд был выполнен в так называемом «королевском синем» — любимом цвете многих королевских особ. Этот оттенок также часто можно увидеть на королеве Камилле.

Костюм она сочетала с голубой шелковой блузой от Vesna W Stockholm с высоким воротом, несколькими лаконичными украшениями и своей любимой прической — высоким пучком.

Кронпринцесса Швеции Виктория и кронпринц Норвегии Хокон / © Getty Images

Виктория отдает предпочтение классическому стилю в одежде для публичных выходов и практически всегда появляется с одинаковой прической. Есть предположение, что волосы таки образом она носит потому что страдает от редкой болезни — прозопагнозией — это расстройство восприятия лица, при котором способность узнавать лица потеряна, но при этом способность узнавать предметы в целом сохранена. Это означает, что кронпринцесса изо всех сил пытается узнавать лица людей, включая свое собственное.