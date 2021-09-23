В наряде от H&M: шведская кронпринцесса Виктория и принц Даниэль на деловой встрече

В наряде от H&M: шведская кронпринцесса Виктория и принц Даниэль на деловой встрече

Для поездки Виктория выбрала наряд от демократического бренда.

В среду, 22 сентября, шведская кронпринцесса Виктория и принц Даниэль посетили графство Евлеборг, чтобы обсудить с местными жителями долгосрочные последствия пандемии COVID-19.

В столице Евлеборге королевская чета посетила также Университет Евле и Хельсоторгенс. Виктория и Даниэль также нанесли рабочий визит на фабрику по производству топоров Wetterlings в Сторвике, чтобы обсудить пандемию с деловой и культурной точек зрения.

Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль / Getty Images

Для своего делового визита кронпринцесса Виктория выбрала голубой костюм от бренда H&M, который сочетала с пестрой блузой с бантом на воротнике, синими туфлями-лодочками и серой сумкой.

Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль / Getty Images

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