В наряде от итальянского бренда: стильная королева Летиция на встрече в Риме

Королева Испании Летиция - одна из самых красивых и стильных королевских особ, которая умеет оставлять оставлять впечатление нарядами. Во время своей поездки в Италию 52-летняя женщина решила надеть именно итальянский бренд на встречу, поэтому выбрала марку Alberta Ferretti.

На Летиции был костюм, который включал жакет и юбку-карандаш. Изделие по раскраске напоминало мрамор.

Образ королевы дополнили черные лаковые слингбэки от Magrit, а также широкий пояс с пряжкой и сумка через плечо от Gucci, эта модель называется Horsebit 1955 и выполнена из черной кожи. Сумка придала образу Летиции особой элегантности и сделала более интересным, ведь это действительно вневременной аксессуар.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В таком образе она появилась на встрече с сотрудниками F.A.O (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) в резиденции посла Испании в Риме. Позже король и королева отправились в Неаполь, чтобы продолжить свой государственный визит.

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