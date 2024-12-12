В наряде от итальянского бренда: стильная королева Летиция на встрече в Риме

Королевская чета прибыла в Италию с трехдневным визитом.
Королева Испании Летиция - одна из самых красивых и стильных королевских особ, которая умеет оставлять оставлять впечатление нарядами. Во время своей поездки в Италию 52-летняя женщина решила надеть именно итальянский бренд на встречу, поэтому выбрала марку Alberta Ferretti.
На Летиции был костюм, который включал жакет и юбку-карандаш. Изделие по раскраске напоминало мрамор.
Образ королевы дополнили черные лаковые слингбэки от Magrit, а также широкий пояс с пряжкой и сумка через плечо от Gucci, эта модель называется Horsebit 1955 и выполнена из черной кожи. Сумка придала образу Летиции особой элегантности и сделала более интересным, ведь это действительно вневременной аксессуар.
В таком образе она появилась на встрече с сотрудниками F.A.O (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) в резиденции посла Испании в Риме. Позже король и королева отправились в Неаполь, чтобы продолжить свой государственный визит.
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