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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В наряде от Louis Vuitton: первая леди Франции Брижит Макрон посетила прощание с Папой Римским

72-летняя Брижит Макрон — первая леди Франции — выглядела стильно и элегантно сегодня.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эмманюэль Макрон и Брижит Макрон

Эмманюэль Макрон и Брижит Макрон / © Associated Press

Она посетила траурную мессу в Ватикане, которая прошла на площади Святого Петра, где прощались с Папой Франциском, который скончался 21 апреля, на следующий день после Пасхи.

Прощание с Папой Римским в Ватикане / © Associated Press

Прощание с Папой Римским в Ватикане / © Associated Press

Брижит носила ансамбль от бренда Louis Vuitton — это ее любимый французский Модный дом, с которым она также давно сотрудничает. Первая леди носила платье, которое закрывало колени и имело длинные рукава, а также необычное пальто с большими пуговицами.

Эмманюэль Макрон и Брижит Макрон / © Getty Images

Эмманюэль Макрон и Брижит Макрон / © Getty Images

Ее талию украшал пояс с логотипом бренда, а в руке она держала небольшой клатч. Образ завершал парик с густыми волосами, который Макрон постоянно носит, а также кольца на пальцах.

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Напомним, что Брижит Макрон также дружит с модельером Николя Гескьером, которым является креативным директором Louis Vuitton. По этой причине первая леди неоднократно становилась почетной гостьей показов бренда. В последний раз ее видели на во время показа коллекции осень-зима 2025-2026 в Париже.

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