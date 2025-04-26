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В наряде от Louis Vuitton: первая леди Франции Брижит Макрон посетила прощание с Папой Римским
72-летняя Брижит Макрон — первая леди Франции — выглядела стильно и элегантно сегодня.
Она посетила траурную мессу в Ватикане, которая прошла на площади Святого Петра, где прощались с Папой Франциском, который скончался 21 апреля, на следующий день после Пасхи.
Брижит носила ансамбль от бренда Louis Vuitton — это ее любимый французский Модный дом, с которым она также давно сотрудничает. Первая леди носила платье, которое закрывало колени и имело длинные рукава, а также необычное пальто с большими пуговицами.
Ее талию украшал пояс с логотипом бренда, а в руке она держала небольшой клатч. Образ завершал парик с густыми волосами, который Макрон постоянно носит, а также кольца на пальцах.
Напомним, что Брижит Макрон также дружит с модельером Николя Гескьером, которым является креативным директором Louis Vuitton. По этой причине первая леди неоднократно становилась почетной гостьей показов бренда. В последний раз ее видели на во время показа коллекции осень-зима 2025-2026 в Париже.