В наряде от любимого дизайнера Кейт: Кэрол Миддлтон сфотографировали по пути на коронацию

Она решила обратится к дизайнеру, который создал множество нарядов для Кейт.
68-летнюю Кэрол Миддлтон - маму принцессы Уэльской Кэтрин - сфотографировали, когда она направлялась с мужем Майклом Миддлтоном на коронацию короля Чарльза III и его жены королевы Камиллы. Торжественное мероприятие проходило в Вестминстерском аббатстве.
Кэрол надела платье-пальто роскошного синего цвета от любимого бренда старшей дочери Кейт - Catherine Walker.
Наряд имел лаконичные полукруглые лацканы и манжеты, а дополнила женщина платье бежевыми туфлями-лодочками и клатчем.
Вместо шляпы мать Кейт надела синий ободок с цветами, который соответствовал цвету ее платья.
А вот украшения госпожа Миддлтон выбрала интересные - набор сережек и цепочку с подвеской, в которых были крупные сапфиры. По дизайну украшения немного напоминали знаменитое обручальное кольцо ее дочери.
Читайте также:
- В платье лимонного оттенка и в шляпе: Пиппа Миддлтон вдохновилась образом старшей сестры Кейт
- Мамина копия: принцесса Шарлотта очаровала образом в белом платье Alexander McQueen на коронации
- С Кэти Перри на коронации короля Чарльза III произошел конфуз (фото)