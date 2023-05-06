В наряде от любимого дизайнера Кейт: Кэрол Миддлтон сфотографировали по пути на коронацию

Она решила обратится к дизайнеру, который создал множество нарядов для Кейт.

68-летнюю Кэрол Миддлтон - маму принцессы Уэльской Кэтрин - сфотографировали, когда она направлялась с мужем Майклом Миддлтоном на коронацию короля Чарльза III и его жены королевы Камиллы. Торжественное мероприятие проходило в Вестминстерском аббатстве.

Кэрол Миддлтон и Майкл Миддлтон / Фото: Associated Press

Кэрол надела платье-пальто роскошного синего цвета от любимого бренда старшей дочери Кейт - Catherine Walker.

Наряд имел лаконичные полукруглые лацканы и манжеты, а дополнила женщина платье бежевыми туфлями-лодочками и клатчем.

Кэрол Миддлтон и Майкл Миддлтон / Фото: Associated Press

Вместо шляпы мать Кейт надела синий ободок с цветами, который соответствовал цвету ее платья.

Кэрол Миддлтон и Майкл Миддлтон / Фото: Associated Press

А вот украшения госпожа Миддлтон выбрала интересные - набор сережек и цепочку с подвеской, в которых были крупные сапфиры. По дизайну украшения немного напоминали знаменитое обручальное кольцо ее дочери.

Кэрол Миддлтон и Майкл Миддлтон / Фото: Associated Press

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