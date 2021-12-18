В наряде от Schiaparelli: Джилл Байден продемонстрировала роскошный образ на интервью

Для мероприятия жена президента оделась в вещи от французских брендов.

Первая леди США Джилл Байден дала интервью во время мероприятия 50 Over 50, посвященного выдающимся женщинам из списка Forbes. В этот список вошли 50 женщин старше 50 лет, которые добились значительных успехов, часто преодолевая огромные препятствия.

Во время интервью Джилл Байден сказала, что быть первой леди Соединенных Штатов для нее - это "честь всей жизни", но она очень дорожит тем, что оставляет этот статус, когда заходит в класс, где работает учителем английского языка, рассказывает издание People.

Джилл Байден / Getty Images

На мероприятии она появилась в костюме молочного оттенка от французского бренда Schiaparelli. Наряд состоял из жакета с короткими рукавами, асимитричным низом и золотыми пуговицами разной формы, а также юбки-карандаша до колен. Дополнили этот роскошный образ слингбеки от Dior и колготки в сеточку. Также в образе присутствовало много украшений: золотые браслеты, жемчуг, несколько колец на руках, крупные серьги, а также цепочки с подвесками.

Джилл Байден / Getty Images

В костюмах от Schiaparelli первая леди появляется очень часто и даже похожего фасона. Например, похожий черный костюм она надевала на церемонию прощания с Колином Пауэллом, который был первым в истории США госсекретарем афроамериканского происхождения.

Джилл Байден / Associated Press

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