В наряде от украинского бренда и туфлях-лодочках: Елена Зеленская показала новые снимки со своего визита во Францию

Первая леди Украины в костюме от GASANOVA приехала в Страсбург.

Вчера, 14 сентября, Елена Зеленская посетила Европейский парламент в Страсбурге. Она стала почетной гостьей выступления президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен "О положении Союза" в Европарламенте.

На своей странице в Instagram Елена опубликовала фотографии из поездки.

В рамках своего визита первая леди встретилась с вице-президентом Европейской комиссии по популяризации европейского образа жизни Маргаритисом Схинасом и комиссаром по вопросам здоровья и пищевой безопасности Стеллой Кариакидес. Елена поблагодарила их за недавнее посещение Украины.

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Еще Зеленская встретилась с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой. Первая леди поблагодарила ее за посещение Украины в апреле, после деоккупации Киевщины.

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Она также встретилась с генсекретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, с которой поговорили о судьбе украинских детей, среди которых уже 383 подтвержденных погибших и сотни незаконно вывезенных захватчиками в Россию.

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Для своего визита во Францию Елена выбрала стильный белый костюм от украинского бренда GASANOVA, который состоял из брюк со стрелками и жакета с изысканной флористической вышивкой белым по белому и скрытыми пуговицами.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Свой лук Зеленская дополнила черными туфлями-лодочками и деликатной золотой цепочкой с красными вишнями и серьгами-вишнями.

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