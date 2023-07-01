В наряде персикового цвета: 83-летняя королева Дании Маргрете II приняла участие в торжественном параде

30 июня королева Дании Маргрете II приняла участие в юбилейном параде и передаче Королевских часов в Ливгарденс-Казерне, в Копенгагене. Традиционно часы королева вручила одному гвардейцу за его исключительную работу.

Маргрете II / Фото: Getty Images

В этом году избранным стал Антон Мондруп Лангдал.

Для парада Маргрете II надела платье ниже колен персикового цвета и шляпу с широкими полями в тон. Также на королеве Дании был темный жакет, ворот у которого выполнен в таком же цвете, как и ее платье.

Дополнили образ Маргрете брошь, орден на лацкане, серьги и черные туфли. Также у 83-летней королевы был идеальный красный маникюр, а на лице макияж с красной помадой. В руке монарх держала сумку и перчатки.

Маргрете II / Фото: Getty Images

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