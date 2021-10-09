В наряде с цветочной вышивкой: премьер-министр Дании на встрече в Индии

В наряде с цветочной вышивкой: премьер-министр Дании на встрече в Индии

Метте Фредериксен примет участие в двусторонних переговорах.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял в субботу, 9 октября, свою датскую коллегу Метте Фредериксен в Нью-Дели. Встреча политиков достоялась в преддверии двустороннего саммита. Ожидается, что на двусторонней встрече будут рассмотрены самые разные вопросы, с особым акцентом на изменение климата и экологические инициативы.

Метте Фредериксен / Associated Press

Метте Фредериксен / Associated Press

Премьер-министр Метте Фредериксен, начала свой день с торжественного приема в Раштрапати Бхаван - официальной резиденция Президента Индии в Нью-Дели. Затем последовало возложение венков к мемориалу Махатмы Ганди.

Метте Фредериксен / Associated Press

Для деловой встречи Метте Фредериксен надела элегантный черный костюм, который состоял из блузы с рукавами три четверти и юбки ниже колена. Наряд был украшен цветочной вышивкой из пайеток и бисера. Завершили образ политика туфли оливкового цвета, лаконичная прическа-пучок и золотые сережки в ушах.

Метте Фредериксен / Associated Press

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