В наряде с декольте и на шпильках: первая леди США сходила в церковь

Джилл Байден в образе total black вышла в свет.
Президент Джо Байден с супругой Джилл Байден приняли участие в церемонии чествования погибших сотрудников правоохранительных органов на 40-й ежегодной мемориальной службе национальных миротворцев в Капитолии США в Вашингтоне. Супруги возложили венок во время мероприятия.
Джилл продемонстрировала там образ total black. На ней был наряд, который состоял из жакета с асимметричным подолом, короткими рукавами и золотыми пуговицами, а также юбки-карандаша длины миди.
Свой аутфит она дополнила браслетами, золотыми серьгами-пусетами, аккуратной укладкой и макияжем с акцентом на глазах.
На президенте был черный костюм, белая рубашка и полосатый галстук.
Президентская чета такжа попала в объективы фотографов, когда они вышли из католической церкви Святой Троицы в Джорджтаунском районе Вашингтона после мессы.
Одета Джилл была в черный тренч, из-под которого выглядывал наряд с декольте, и слингбэки на шпильках. На плече висела черная сумка на золотой цепочке.
На лице у Байден был смоки-айс, а в ушах – роскошные серьги с камнями.
Джо был одет в темно-синий костюм и светлую рубашку.
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