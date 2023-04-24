В наряде с имитацией жакета: Елена Зеленская в библиотеке

Вчера, 23 апреля, был Всемирный день книги и авторского права. По этому случаю Елена Зеленская опубликовала в Instagram красивую фотографию, сделанную в библиотеке.

На ней Елена предстала в черном наряде, имитирующем жакет с накидкой, которая спадала на спину с одной стороны. Верх она скомбинировала с черными прямыми брюками и черными туфлями.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Волосы первая леди собрала в низкий пучок, сделала легкий макияж и завершила деловой лук лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Из-за российского вторжения украинские книги страдают так же, как люди. Например, на Лондонской книжной ярмарке, которая состоялась в Великобритании, мы показали мебель и вещи из уничтоженных библиотек. Отношение к культуре наиболее наглядно показывает сущность агрессора.

Но книги не только жертвы. Они, как и вся наша культура, - наша поддержка. Я часто слышала трогательное "Наконец-то родная книга, на родном языке!" от участников международного проекта "Книги без границ". В прошлом году совместно с посольствами раздавали издания по макетам наших издательств детям украинских переселенцев в разных странах. Книга возвращает чувство дома, знакомит нас с миром и мир с нами", — отметила Зеленская.

Напомним, ранее Елена Зеленская в бежевом костюме и топе появилась на встрече с делегацией Европейского Союза.

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