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В наряде с клевером: герцогиня Софи надела очаровательное платье, чем привлекла много внимания
19 июня в Великобритании прошел третий день знаменитых скачек Royal Ascot.
Обычно этот день называют Ladies' Day, поскольку на него дамы-гостьи мероприятия наряжаются особенно ярко и подбирают интересные и необычные шляпки.
В этот день мероприятие посетила также герцогиня Эдинбургская, Софи — супруга принца Эдварда. Она надела на скачки длинное шелковое платье белого цвета и с клеверным узором, которое дополнила шляпкой от Jane Taylor с широкими краями и декоративной вуалью. Также маленькие листья клевера украшали и шляпку Софи.
Образ герцогиня дополнила лаконичными украшениями и небольшой сумкой от Radley молочного оттенка. На мероприятие Софи прибыла в одной карете с сетсрой своего мужа — принцессой Анной, которая появилась в голубом наряде и шляпке с вуалью.