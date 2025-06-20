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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
219
Время на прочтение
1 мин

В наряде с клевером: герцогиня Софи надела очаровательное платье, чем привлекла много внимания

19 июня в Великобритании прошел третий день знаменитых скачек Royal Ascot.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Софи, герцогиня Эдинбургская и принц Эдвард, герцог Эдинбургский

Софи, герцогиня Эдинбургская и принц Эдвард, герцог Эдинбургский / © Getty Images

Обычно этот день называют Ladies' Day, поскольку на него дамы-гостьи мероприятия наряжаются особенно ярко и подбирают интересные и необычные шляпки.

В этот день мероприятие посетила также герцогиня Эдинбургская, Софи — супруга принца Эдварда. Она надела на скачки длинное шелковое платье белого цвета и с клеверным узором, которое дополнила шляпкой от Jane Taylor с широкими краями и декоративной вуалью. Также маленькие листья клевера украшали и шляпку Софи.

Софи, герцогиня Эдинбургская и принц Эдвард, герцог Эдинбургский / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская и принц Эдвард, герцог Эдинбургский / © Getty Images

Образ герцогиня дополнила лаконичными украшениями и небольшой сумкой от Radley молочного оттенка. На мероприятие Софи прибыла в одной карете с сетсрой своего мужа — принцессой Анной, которая появилась в голубом наряде и шляпке с вуалью.

Софи, герцогиня Эдинбургская и принцесса Анна / © Associated Press

Софи, герцогиня Эдинбургская и принцесса Анна / © Associated Press

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

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