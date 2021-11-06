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В наряде с красивыми пуговицами: Джилл Байден на похоронах в Вашингтоне

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В наряде с красивыми пуговицами: Джилл Байден на похоронах в Вашингтоне

Джилл Байден / Associated Press

Президентская чета пришла в Национальный собор Вашингтона, чтобы почтить память коллеги и друга.

5 ноября в Вашингтонском национальном соборе состоялась церемония прощания с Колином Пауэллом, который был первым в истории США госсекретарем афроамериканского происхождения. Похорон посетили президент Джо Байден, первая леди Джилл Байден и экс-президент Барак Обама.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Associated Press

Для траурной церемонии первая леди надела элегантный черный костюм с жакетом и юбкой-карандашом. Жакет наряда имел ассиметричный низ, и украшали его крупные пуговицы со стразами. Образ она дополнила клатчем и насыщенным макияжем глаз.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Associated Press

Пауэлл умер 18 октября от осложнений, связанных с COVID-19, в возрасте 84 лет.

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