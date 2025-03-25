В наряде с кружевом цвета индиго: императрица Масако в элегантном образе появилась на встрече во дворце

Японская императрица выбрала для своего аутфита яркий костюм.

Император Японии Нарухито и его жена – императрица Масако – встретились в Императорском дворце в Токио с президентом Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и его супруга Розанжела да Силва.

Императрица на деловую встречу надела платье миди цвета индиго с кружевом в зоне декольте и жакет такого же цвета с кружевными вставками. Аутфит Масако дополнила синими кожаными туфлями на удобных каблуках.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

Ее Величество сделала элегантную прическу, макияж с черным карандашом, уши украсила серьгами с жемчужинами, а шею – жемчужным ожерельем.

Император Нарухито был одет в черный классический костюм, белую рубашку и синий галстук, который выглядел гармонично с нарядом жены.

Напомним, японская императрица Масако с дочерью Айко сходила в музей.

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