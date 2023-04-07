В наряде с перфорацией на рукавах: Елена Зеленская в эффектном образе посетила музей в Варшаве

Первая леди Украины во время поездки в Польшу продемонстрировала красивый аутфит.

В рамках официального визита в Варшаву Елена Зеленская вместе с первой леди Польши Агатой Корнхаузер-Дудой посетила музей Варшавского восстания. Там Елена представила обновленный украиноязычный аудиогид. Он стал 60-м в рамках проекта Зеленской по созданию аудиогидов на украинском языке в ведущих исторических памятниках мира.

"Языком истории и культуры мы хотим соединить наше прошлое ради общего будущего", – отметила первая леди Украины.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

После этого первые леди посетили Центр помощи мигрантам и беженцам в Варшаве, организованный благотворительным учреждением католической церкви "Каритас Польша".

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

В этот день Елена продемонстрировала эффектный образ в коричневом наряде. Он состоял из юбки миди А-силуэта и верха с V-образным вырезом, под которым была темная водолазка в рубчик, и с рукавами-клеш с красивой перфорацией.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Талию первая леди подчеркнула кожаным ремешком.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит она дополнила черной обувью на низкой подошве. Аккуратная укладка, нежный макияж и лаконичные серьги завершили лук Зеленской.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На улице она предстала в элегантном пальто цвета кэмел, к лацкану которого прикрепила интересную золотистую брошь.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Агата Корнхаузер-Дуда была одета в черную ассиметричную блузку с баской и черные прямые брюки со стрелками.

Елена Зеленская и Агата Корнгаузер-Дуда / Фото: Instagram Елены Зеленской

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