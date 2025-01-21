В наряде с принтом "гусиная лапка": "Мисс Украина-2001" Александра Николаенко появилась на инаугурации Трампа

43-летняя бывшая модель из Одессы приехала в Капитолий вместе с 89-летним мужемем-миллиардером.
Среди гостей на церемонии инаугурации Дональда Трампа, которая состоялась в ротонде Капитолия в Вашингтоне, были миллиардер Фил Раффин (который является близким другом Трампа) и его жена – бывшая модель из Одессы, "Мисс Украина-2001" и основательница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" — Александра Николаенко.
Александра выбрала для такого события элегантный черно-белый наряд с принтом "гусиная лапка", состоявший из жакета-кейпа и юбки. Лук она дополнила черной водолазкой, черным кожаным широким поясом на талии и черными кожаными перчатками с плетением. В этом луке украинка выглядела красиво и стройно.
Николаенко сделала элегантную прическу, макияж с нюдовой помадой и украсила уши лаконичными бриллиантовыми серьгами.
Раффин был одет в черный тренч, белую рубашку, бордовый галстук с принтом и черные кожаные перчатки. В руке он держал трость.
Напомним, это редкий выход в свет Александры Николаенко. Она не ведет социальные сети и не посещает публичные мероприятия.
Александра представляла Украину на конкурсе "Мисс мира 2001", который в то время принадлежал Дональду Трампу. Именно Дональд познакомил ее с миллиардером Филом Раффином. В 2008 году украинка вышла замуж за Раффина. Свадьба состоялась в Мар-а-Лаго, частном имении Трампа в Палм-Бич. Кстати, Дональд был дружбой на свадьбе Фила.
Супруги воспитывают двоих детей: сына Ричарда Уильяма (2010) и дочь Малену.
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