ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
1967
Время на прочтение
1 мин

В наряде с принтом и пикантным декольте: папарацци подловили Иванку Трамп с семьей в Венеции

Иванка Трамп с семьей приехала в Италию на свадьбу американского миллиардера Джеффа Безоса и его любимой Лорен Санчес.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Иванка Трамп с семьей

Иванка Трамп с семьей / © Getty Images

Папарацци подловили Иванку Трамп вместе со своим мужем Джаредом Кушнером и их детьми – дочерью Арабеллой и сыновьями Джозефом и Теодором – в Венеции. Они шли к водному такси. Супруги приехали в Италию на роскошную свадьбу года к американскому миллиардеру Джеффу Безосу и журналистке Лорен Санчес.

Иванка, как всегда, выглядела эффектно. На ней был кремовый костюм с красно-оранжевым принтом, состоявший из кроп-топа с пикантным декольте и юбки миди. Аутфит она дополнила бежевыми соломенными сандалиями.

Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и детьми / © Getty Images

Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и детьми / © Getty Images

Волосы Трамп собрала в низкий пучок, надела на лицо черные солнцезащитные очки и украсила запястье золотым нежным браслетом.

Джаред был одет в голубую рубашку, брюки песочного оттенка, черную бейсболку и бежевые кеды.

Напомним, Иванка Трамп с дочерью продемонстрировали контрастные образы в платьях.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie