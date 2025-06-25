- Дата публикации
В наряде с принтом и пикантным декольте: папарацци подловили Иванку Трамп с семьей в Венеции
Иванка Трамп с семьей приехала в Италию на свадьбу американского миллиардера Джеффа Безоса и его любимой Лорен Санчес.
Папарацци подловили Иванку Трамп вместе со своим мужем Джаредом Кушнером и их детьми – дочерью Арабеллой и сыновьями Джозефом и Теодором – в Венеции. Они шли к водному такси. Супруги приехали в Италию на роскошную свадьбу года к американскому миллиардеру Джеффу Безосу и журналистке Лорен Санчес.
Иванка, как всегда, выглядела эффектно. На ней был кремовый костюм с красно-оранжевым принтом, состоявший из кроп-топа с пикантным декольте и юбки миди. Аутфит она дополнила бежевыми соломенными сандалиями.
Волосы Трамп собрала в низкий пучок, надела на лицо черные солнцезащитные очки и украсила запястье золотым нежным браслетом.
Джаред был одет в голубую рубашку, брюки песочного оттенка, черную бейсболку и бежевые кеды.
