В наряде с цветочным принтом: Тиффани Трамп с мужем и маленьким сыном появилась на Пасхальном празднике

Тиффани Трамп с мужем и сыном / © Associated Press

Младшая дочь президента США Дональда Трампа — Тиффани Трамп — вместе со своим мужем — миллиардером из Нигерии Майклаом Булосом — и их 11-месячным сыном появилась на пасхальных празднованиях в Белом доме, в Вашингтоне.

Тиффани Трамп с мужем и сыном / © Getty Images

Тиф выглядела очаровательно в белом наряде с черным цветочным принтом, состоящем из платья миди и приталенного жакета с рукавами-буфами и V-образным вырезом, который имел две пуговицы с камнями.

Аутфит дочь президента дополнила черными лакированными туфлями на шпильках. У нее была укладка с локонами, макияж с черными тенями и нюдово-шоколадным блеском на губах, а также нежно-розовый маникюр. На лицо Тиффани надела солнцезащитные очки, а запястья украсила браслетами и кольцом.

Тиффани Трамп с мужем и сыном / © Associated Press

Напомним, на праздновании Пасхи также присутствовала первая леди Мелания Трамп, которая предстала в жакете в стиле милитари и в кремовых брюках-палаццо.