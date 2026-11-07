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В наряде с узором и изысканной брошью: императрица Масако продемонстрировала элегантный образ на приеме
Для встречи с деятелями культуры императрица выбрала наряд цвета слоновой кости, который дополнила красивыми украшениями.
Император Японии Нарухито и императрица Масако встретились с кавалерами Ордена культуры и лауреатами награды «За заслуги в области культуры» в Императорском дворце в Токио.
Для приема Масако выбрала ансамбль цвета слоновой кости, состоявший из жакета и платья под ним с такой же отделкой. Ткань украшали горизонтальные полосы с растительным орнаментом и ромбовидным узором. К жакету Ее Величество прикрепила изысканную золотистую брошь в виде веточек с жемчужинами.
Образ Масако дополнила двумя нитями жемчуга и круглыми жемчужными серьгами, обрамленными мелкими белыми камешками. Волосы она собрала в аккуратную прическу с объемом над лбом. Завершал аутфит нежный макияж с розовым блеском на губах.
Император Нарухито был одет в черный костюм, белую рубашку и светлый жилет. К ним он подобрал серебристый галстук с мелким геометрическим узором. Из нагрудного кармана пиджака виднелся белый платок, сложенный острыми уголками, а на лацкане был небольшой фиолетовый значок.
Напомним, императрица Масако в кремовом костюме, а ее дочь — в терракотово-розовом, посетили выставку в Национальном художественном центре в Токио.