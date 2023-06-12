В наряде с V-образным вырезом и с витыми серьгами: красивая Елена Зеленская встретилась с детьми-героями

Елена Зеленская в Киеве встретилась с украинскими детьми, которые проявили личный героизм во время полномасштабной российской войны. Во встрече также участвовали военные и родственники детей.

Елена Зеленская встретилась с детьми-героями / Фото: Instagram Елены Зеленской

На мероприятии под названием "Дети-герои" присутствовали: потерявшая ногу в результате российского обстрела 7-летняя Александра Паскаль из Одессы, девочка на протезе продолжает заниматься любимой спортивной гимнастикой; 12-летний Константин Орехов из поселка Большая Дымерка, спасший сестру, бабушку и дедушку из дома после попадания ракеты, 10-летняя Никита Савичева из Сумщины, спасшая из пожара двух младших братиков и сестру, 12-летний Александр Демьяненко из Полтавы, вынесший из охваченной огнем квартиры сестричку, 7-летняя Соломия Реут из Днепра, которая собирает деньги для ВСУ, играя в центре города на свирели, 14-летний Арсен Аджубей из Белой Церкви, который, несмотря на свой диагноз – аутизм, создает и продает картины, чтобы помочь защитникам, 16-летний Валентин Черный из села Гора на Киевщине, который в первые дни российского нападения помогал пограничникам, 9-летний Богдан Печеный из Бахмута, потерявший обоих родителей в результате российского обстрела.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская отметила, что в то время, когда взрослые борются с оккупантами, в частности, на поле боя, дети противостоят врагу своим способом.

"Тысячи детей по всей стране спасают, одолевают, помогают. Им выпало слишком много – не только как для детей, но и как для любого человека. Но они показали и показывают, как можно достойно с этим жить. Они не дети войны – они наши дети! Уверена: скоро они оставят войну позади как эпизод своей долгой и полноценной жизни. И будут жить его победителями", – сказала первая леди.

Елена Зеленская с детьми-героями / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече Елена появилась в бежевом наряде с воротником и V-образным вырезом, сквозь который было видно темно-коричневый топ. Талию она подчеркнула кожаным ремешком.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская сделала красивую прическу, нежный макияж и украсила уши витыми позолоченными серьгами от украинского бренда Gunia Project.

Напомним, Елена Зеленская на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо появилась в стильном костюме цвета индиго, состоявшем из жакета на забор и брюк-клеш, и белом топе.

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