В наряде с вышитыми рукавами и элегантным колье: очаровательный образ Елены Зеленской

Первая леди Украины продемонстрировала аутфит в черных одеждах с черной вышивкой на рукавах.

Елена Зеленская поделилась в Instagram фотографией своего очаровательного образа.

Первая леди предстала в черном наряде с пышными рукавами, вышитыми черными нитями.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Образ Елена дополнила аккуратной прической, собранной сзади, с выпущенными прядями спереди, нежным макияжем и лаконичными серьгами-пусетами. Ее шею украшало элегантное золотистое колье с красным декором.

Напомним, Елена Зеленская во время онлайн разговора с первой леди Польши Агатой Корнхаузер-Дудой продемонстрировала лук в сером клетчатом жакете и блузке молочного оттенка. К лацкану жакета она прикрепила серебряную брошь в виде птички.

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