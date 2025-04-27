В наряде с юбкой-плиссе и на высоких каблуках: президент Молдовы показала свой образ с похорон Папы Римского

Майя Санда

Реклама

Президент Молдовы Майя Санду была среди 50 глав государств, приехавших на похороны Папы Римского в Ватикан.

В Instagram Stories Санду показала образ, в котором она появилась на прощальной церемонии на площади Святого Петра. Президент была одета в черное закрытое платье с длинными рукавами и плиссированной юбкой длины миди. На талии был тонкий черный ремешок с золотой пряжкой.

Аутфит Майя дополнила черными капроновыми колготами, черными кожаными туфлями на высоких каблуках и черной сумке. У нее была аккуратная укладка, черные солнцезащитные очки и лаконичные серьги.

Реклама

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская на похороны Папы Франциска надела черный брючный костюм и черную блузу с бантом на шее.