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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
407
Время на прочтение
1 мин

В наряде с юбкой-плиссе и на высоких каблуках: президент Молдовы показала свой образ с похорон Папы Римского

Майя Санду согласно дресс-коду появилась на траурной церемонии во всем черном.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Майя Санда

Майя Санда

Президент Молдовы Майя Санду была среди 50 глав государств, приехавших на похороны Папы Римского в Ватикан.

В Instagram Stories Санду показала образ, в котором она появилась на прощальной церемонии на площади Святого Петра. Президент была одета в черное закрытое платье с длинными рукавами и плиссированной юбкой длины миди. На талии был тонкий черный ремешок с золотой пряжкой.

Аутфит Майя дополнила черными капроновыми колготами, черными кожаными туфлями на высоких каблуках и черной сумке. У нее была аккуратная укладка, черные солнцезащитные очки и лаконичные серьги.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская на похороны Папы Франциска надела черный брючный костюм и черную блузу с бантом на шее.

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Дата публикации
Количество просмотров
407
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