В наряде с золотистыми пуговицами: Джилл Байден в элегантном образе появилась на мероприятии в Чикаго

Джо и Джилл Байден / © Associated Press

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Джилл Байден вместе со своим мужем, бывшим президентом США Джо Байденом, посетила торжественную церемонию открытия Президентского центра Обамы, которая состоялась на днях в Чикаго.

Для публичного выхода бывшая первая леди выбрала элегантный монохромный наряд от любимого бренда Schiaparelli. На ней был молочный костюм, состоящий из приталенного жакета с золотистыми пуговицами различной формы и платья-футляра длиной до колена.

Джо и Джилл Байден / © Associated Press

Джилл дополнила свой наряд бежевыми лакированными туфлями-лодочками с бантиками и на каблуках. Уши она украсила элегантными серьгами с бриллиантами, а руки — золотыми браслетами и кольцами. Волосы миссис Байден уложила в локоны и сделала макияж с акцентом на глазах.

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Джо Байден был одет в классический темно-синий костюм, белую рубашку и светло-голубой галстук. Завершили его лук черные туфли и солнцезащитные очки-авиаторы.

Супруги вышли к гостям, держась за руки, улыбались и приветливо здоровались с присутствующими.

На церемонии открытия Президентского центра Обамы также присутствовали Барак и Мишель Обама с дочерьми — Малией и Сашей, которые привлекли внимание своими стильными образами.

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