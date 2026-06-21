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В наряде с золотистыми пуговицами: Джилл Байден в элегантном образе появилась на мероприятии в Чикаго
Бывшая первая леди США выбрала для своего выхода образ от любимого бренда.
Джилл Байден вместе со своим мужем, бывшим президентом США Джо Байденом, посетила торжественную церемонию открытия Президентского центра Обамы, которая состоялась на днях в Чикаго.
Для публичного выхода бывшая первая леди выбрала элегантный монохромный наряд от любимого бренда Schiaparelli. На ней был молочный костюм, состоящий из приталенного жакета с золотистыми пуговицами различной формы и платья-футляра длиной до колена.
Джилл дополнила свой наряд бежевыми лакированными туфлями-лодочками с бантиками и на каблуках. Уши она украсила элегантными серьгами с бриллиантами, а руки — золотыми браслетами и кольцами. Волосы миссис Байден уложила в локоны и сделала макияж с акцентом на глазах.
Джо Байден был одет в классический темно-синий костюм, белую рубашку и светло-голубой галстук. Завершили его лук черные туфли и солнцезащитные очки-авиаторы.
Супруги вышли к гостям, держась за руки, улыбались и приветливо здоровались с присутствующими.
На церемонии открытия Президентского центра Обамы также присутствовали Барак и Мишель Обама с дочерьми — Малией и Сашей, которые привлекли внимание своими стильными образами.