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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В наряде с золотистыми пуговицами: Джилл Байден в элегантном образе появилась на мероприятии в Чикаго

Бывшая первая леди США выбрала для своего выхода образ от любимого бренда.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джо и Джилл Байден

Джо и Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден вместе со своим мужем, бывшим президентом США Джо Байденом, посетила торжественную церемонию открытия Президентского центра Обамы, которая состоялась на днях в Чикаго.

Для публичного выхода бывшая первая леди выбрала элегантный монохромный наряд от любимого бренда Schiaparelli. На ней был молочный костюм, состоящий из приталенного жакета с золотистыми пуговицами различной формы и платья-футляра длиной до колена.

Джо и Джилл Байден / © Associated Press

Джо и Джилл Байден / © Associated Press

Джилл дополнила свой наряд бежевыми лакированными туфлями-лодочками с бантиками и на каблуках. Уши она украсила элегантными серьгами с бриллиантами, а руки — золотыми браслетами и кольцами. Волосы миссис Байден уложила в локоны и сделала макияж с акцентом на глазах.

Джо Байден был одет в классический темно-синий костюм, белую рубашку и светло-голубой галстук. Завершили его лук черные туфли и солнцезащитные очки-авиаторы.

Супруги вышли к гостям, держась за руки, улыбались и приветливо здоровались с присутствующими.

На церемонии открытия Президентского центра Обамы также присутствовали Барак и Мишель Обама с дочерьми — Малией и Сашей, которые привлекли внимание своими стильными образами.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
58
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