В наряде с золотой вышивкой и в красивых серьгах: королева Рания посетила женское сообщество

Королева Иордании Рания посетила женское сообщество Ghor Al Safi. На встречу Ее Величество прибыла в очень красивом образе.

52-летняя Рания была облачена в очень красивое черное платье с золотой вышивкой и молочно-белую блузку. Красивый наряд королевская особа дополнила необычными золотыми серьгами. Волосы Рания собрала в низкий пучок и подчеркнула черты лица макияжем.

"Невероятно горжусь удивительными женщинами из женского общества социального развития Гор Аль Сафи и впечатлена красивыми изделиями ручной работы и изделиями, которые они показали мне во время моего визита сегодня утром", - написала королева Рания в подписи к снимкам, которыми поделилась в своем Instagram.

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У королевы Иордании очень изысканный вкус. Она всегда великолепно выглядит, где бы ни появилась и во что бы ни была в этот момент одета.

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