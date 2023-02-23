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В наряде с золотой вышивкой и в красивых серьгах: королева Рания посетила женское сообщество

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
739
Время на прочтение
1 мин
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В наряде с золотой вышивкой и в красивых серьгах: королева Рания посетила женское сообщество

Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

Королева Иордании Рания посетила женское сообщество Ghor Al Safi. На встречу Ее Величество прибыла в очень красивом образе.

52-летняя Рания была облачена в очень красивое черное платье с золотой вышивкой и молочно-белую блузку. Красивый наряд королевская особа дополнила необычными золотыми серьгами. Волосы Рания собрала в низкий пучок и подчеркнула черты лица макияжем.

"Невероятно горжусь удивительными женщинами из женского общества социального развития Гор Аль Сафи и впечатлена красивыми изделиями ручной работы и изделиями, которые они показали мне во время моего визита сегодня утром", - написала королева Рания в подписи к снимкам, которыми поделилась в своем Instagram.

(листайте фото вправо)

У королевы Иордании очень изысканный вкус. Она всегда великолепно выглядит, где бы ни появилась и во что бы ни была в этот момент одета.

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Дата публикации
Просмотры
739
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