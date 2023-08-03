В наряде шоколадного оттенка и с брошью-колосками: Елена Зеленская приняла участие в Конференции послов

Елена Зеленская приняла участие в Конференции послов 2023 года, традиционно проводимой в конце декабря, но в этом году по поручению президента Украины министр иностранных дел Дмитрий Кулеба созвал ее раньше. На мероприятии обсуждались ключевые задачи внешней политики Украины.

Лозунг нынешней Конференции послов звучал так: "Победа превыше всего!"

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская поблагодарила послов за сотрудничество, в частности, в подготовке третьего Саммита первых леди и джентльменов, который состоится в сентябре в Украине.

"Новый саммит посвящен ментальному здоровью. Речь идет не только об Украине, но и о мире. Кроме войны, мир сегодня переживает много испытаний, определяющих будущее человечества: это и восстановление после пандемии, природные катаклизмы (землетрясения в Турции и Сирии), стремительные климатические изменения Кризисы не имеют границ – всегда повторяю это зарубежным партнерам Украина сегодня стала примером во многом. В первую очередь, конечно, в защите человечности и демократии. Но мы можем стать и примером восстановления, прежде всего, ментального. Ибо только с жизнестойким обществом возможно будущее вообще", – отметила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Жена президента акцентировала внимание также на важности взаимодействия посольств Украины и Olena Zelenska Foundation. При поддержке международных меценатов фонд оказывает украинцам гуманитарную помощь, опекает больницы и школы.

Кроме того Зеленская поделилась результатами совместной с посольствами культурной дипломатии: "67 аудиогидов на украинском работают в музеях и достопримечательностях 42 стран. Усилиями Посольства Украины в Нидерландах скоро заговорит на украинском музей Ван Гога в Амстердаме".

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На мероприятии Елена появилась в одном из ее любимых деловых нарядов. На ней был костюм шоколадного оттенка, состоявший из двубортного жакета и брюк-палаццо, а также топ в тон наряда.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала красивую укладку с локонами и нежный макияж с акцентом на глазах. Уши она украсила золотыми серьгами, а к лацкану жакета прикрепила элегантную золотую брошь в виде колосьев.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на встрече с премьер-министром Катара появилась в деловом костюме серо-мятного оттенка от украинского бренда Gasanova.

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