В наряде цвета индиго и с цветком на голове: фотографы запечатлели японскую принцессу Како в день ее рождения

По случаю своего дня рождения принцесса Како поехала на встречу к своему дяде, императору Нарухито.

Принцесса Како

Принцесса Како / © Getty Images

Сегодня, 29 декабря, принцесса Како празднует свой день рождения. Ей исполнился 31 год. Фотографы запечатлели ее в автомобиле, когда она собралась ехать на встречу с императором в Императорском дворце в Токио. Ее величество была в отличном настроении и, увидев папарацци, мило им улыбнулась и помахала рукой.

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Для своего выхода она выбрала яркий ансамбль. На ней был наряд цвета индиго. Голову принцесса украсила синим обручем с большим 3D-цветком. В ушах у нее были жемчужные серьги, а на шее - ожерелье с золотом и жемчугом. Нежный макияж с персиковыми акцентами завершили лук японской принцессы.

Напомним, принцесса Како в синем платье с плиссировкой появилась на церемонии закрытия национального спортивного фестиваля Японских игр.

