В наряде цвета марсала и жемчугах: императрица Японии Масако в элегантном образе появилась на фестивале

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

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Император Японии Нарухито и его супруга, императрица Масако, посетили церемонию открытия национального фестиваля культуры и искусства, которая состоялась в префектуре Кочи на западе Японии.

Для официального мероприятия 62-летняя императрица выбрала элегантный образ. На ней был костюм цвета марсала, состоящий из приталенного жакета с пуговицами в тон и платья-футляра.

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Аутфит императрица дополнила шляпой с широкими полями в тон платью и бордовым замшевым клатчем, который держала в руке.

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Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

На шее у Масако было изящное жемчужное ожерелье, а в ушах — серьги-пусеты с жемчужинами. Лацкан жакета украшала изысканная серебряная брошь в форме цветка с камнями.

Императрица аккуратно убрала волосы под шляпку, а макияж сделала нежным - с черным карандашом и розовым блеском на губах.

Император Нарухито выбрал для церемонии классический черный костюм, который дополнил белой рубашкой и галстуком насыщенного бордового оттенка, гармонично сочетавшимся с цветом наряда его супруги.

Во время появления на мероприятии императорская чета улыбалась и приветствовала присутствующих, помахивая руками.

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Напомним, императрица Масако в нежно-голубом наряде появилась на встрече с королевской четой Нидерландов в Амстердаме.

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