В наряде цвета сливочного масла и с жемчужными серьгами: первая леди Южной Кореи в аэропорту

Президентская чета Южной Кореи / © Associated Press

Фотографы запечатлели президента Южной Кореи Ли Чжэ Мён и его жену Ким Хе Ген, когда они прибыли в международный аэропорт Ханэда в Токио.

Из самолета первая леди вышла в элегантном образе. На ней был костюм цвета сливочного масла, который состоял из юбки-карандаша и жакета с V-образным вырезом, рукавами три четверти и красивыми пуговицами-камнями, из-под которого выглядывала белая подкладка.

Ким сделала аккуратную укладку, нежный макияж и украсила уши крупными жемчужными серьгами.

Президент был одет в черный костюм, белую рубашку и галстук баклажанового оттенка.